Pour des arriérés de loyer : Afrique Pesage Sénégal lourdement condamnée

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°293/2019 du 29 mai 2019, le président Alioune Ndiaye a déclaré l'action de la partie civile recevable.



Ainsi, il a condamné la société Afrique Pesage Sénégal SA à payer à la société Immo Conseil la somme de 40.000.000FCFA à titre de loyers dus, outre celle de 1.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts.



Par ailleurs, le juge a constaté que la demanderesse en l'occurrence Immo Conseil est en possession de la somme 33.000.000 FCFA appartenant à la défenderesse à titre de caution.



Immo Conseil avait commis Me Bouncounta Diallo pour la défense de ses intérêts. Quant à la société AFRIQUE PESAGE SENEGAL SA, elle a été assistée par Me Ahmadou Yayha Fall.