Pour détournement: Mamadou Kassé, ex DG de la Sn/HLM poursuivi L’ancien DG de la Sn/Hlm Mamadou Kassé cité dans une affaire de détournement, estimé à hauteur de plus d’un milliard de francs CFA est dans de sales draps.

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022 à 11:24

Mamadou Kassé cité est dans de sale draps. En effet il est cité dans une affaire de détournement estimé à hauteur de plus d’un milliard de francs CFA.



Par le billet de Ramatoulaye Sina Gaye, déléguée Syndicale, les syndicalistes de la boite avaient déposé en mars dernier une plainte sur la table du Doyen des juges pour association de malfaiteurs et détournement de deniers publics.



D'après Rewmi, dans cette plainte, l’actuel DG de la Sicap, est accusé d’avoir vendu deux immeubles bâtis sur deux terrains distincts.



Le parquet de Dakar a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre Kassé, en visant l’infraction de détournement de deniers publics, informe Les Echos. A cet effet le dernier mot revient au Doyen des juges. Mamadou Kassé justifie cette opération laquelle, selon lui, ne souffre d’aucune infraction. « C’est une opération qui s’est déroulée dans les règles . Je ne vois pas en quoi viser un délit de détournement », a-t-il confié.







