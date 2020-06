Pour diffamation: Baba Tandian condamné à 3 ans de sursis

L’ancien président de la Fédération de Basket, Baba Tandian est condamné à 3 ans de sursis pour diffamation au préjudice de Me Babacar Ndiaye, actuel président de ladite Fédération.



Dans une interview publiée dans le journal "L’As" du lundi 28 octobre 2019, Baba Tandian avait déclaré que « Me Babacar Ndiaye porte la guigne pour le basket ». Des propos diffamatoires que le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) juge diffamatoires. Ainsi, il a porté l’affaire devant le tribunal, car jugeant que son honneur et sa considération sont gravement atteints.



Par ailleurs, Baba Tandian va payer un Franc symbolique.