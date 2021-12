Pour faciliter l'accès au logement pour tous: le FONSIS et la SN HLM signent un protocole d'accord

Le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) et la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM) ont procédé, ce 07 décembre 2021, à la signature d’un protocole d'accord.



D'après un communiqué reçu à leral, l’accord vise à définir un cadre général de collaboration entre les deux structures dans le cadre du financement, de l’acquisition et de la gestion de biens immobiliers de standing moyen, économique et social.



«Kajom Capital est un véhicule de financement créé par le FONSIS et ses partenaires stratégiques pour accélérer et faciliter l’accès à la propriété pour tous, par le mécanisme de la location-vente. Il s’agit d’un instrument financier complémentaire du crédit hypothécaire, s’adressant à l’ensemble des couches sociales bénéficiant d’un emploi formel ou non . Visant différentes catégories d’habitat, Kajom Capital ambitionne de jouer un rôle majeur dans la réalisation du « Programme 100.000 Logements », projet phare du Plan Sénégal Émergent. La société contribuera au développement de l’écosystème de la construction, en facilitant la commercialisation de programmes d’habitat tout en confortant les souscripteurs dans leur choix par la détention d’un titre valorisé auprès des institutions financières tout au long du contrat de location-vente. Kajom Capital a choisi de nouer un partenariat avec la SN HLM dont l’expertise en matière de construction de logements est visible à travers le Sénégal», a dit Papa Demba Diallo, le Directeur Général du FONSIS.



M. Diallo de poursuivre : «Kajom Capital va acquérir les logements auprès de la SNHLM, une fois les contrats de prévente établis avec les acquéreurs. D’autres partenariats sont en cours de négociation avec les acteurs du secteur privé, et nous espérons les conclure rapidement ».



Le Directeur général de la SN HLM, Mamadou Sy Mbengue de dire : «Avec une expérience riche de 60 ans et ses nombreuses réalisations à travers tout le pays (+ de 60.000 unités d’habitations réalisées), la SNHLM occupe aujourd’hui la place de leader dans le marché du logement social. Investie d’une mission publique, la SNHLM a pour vocation de répondre favorablement aux attentes des populations sénégalaises en matière de logement».



M. Mbengue de rajouter : «Pour ce faire, la SNHLM, en tant qu’acteur majeur du projet « des 100.000 logements » qui a un objectif de réaliser 15.000 logements à l’horizon 2024, entend collaborer avec Kajom Capital SA pour faciliter le financement des investissements prévus. La SNHLM entend prendre une participation dans le capital de Kajom Capital SA avec l’aval du Conseil d’Administration et, suivant des modalités qui seront définies ultérieurement».



Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Cheikh Ahmed Tidiane BA, venu assister à la cérémonie dira : «Je félicite le FONSIS d’avoir mis en place ce véhicule de financement du logement. C’est un outil qui va contribuer à l’atteinte des objectifs du programme des 100.000 logements. Il est important que chaque sénégalais pusse obtenir un toit et loger les siens. C’est pour cela qu’à la CDC, nous avons décidé d’accompagner Kajom Capital et d’entrer dans son capital».



À propos de Kajom Capital



Kajom Capital (« Kajom » signifiant « Demain » en Diola) est un véhicule de financement qui a pour mission de faciliter et accélérer l’accès au logement des ménages à travers des contrats de location-vente d’une maturité de 10 à 15 ans. Kajom Capital envisage de devenir un acteur majeur du financement de l’habitat et jouer un rôle clé dans la concrétisation du « Programme 100.000 Logements », composante phare de la politique nationale de logement.

À propos du FONSIS



Le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques S.A., FONSIS, a été créé par la loi 2012-34 promulguée le 31 décembre 2012. C’est une société anonyme détenue à 100% par l’Etat du Sénégal A travers ce Fonds, le Sénégal a choisi d’adopter une nouvelle vision du développement et de concrétiser son choix d’utiliser le puissant levier du capital-investissement pour une croissance soutenue, créatrice d’emplois et de richesse.



Le FONSIS fédère les investisseurs nationaux et étrangers autour de projets stratégiques notamment ceux du Plan Sénégal Emergent (PSE) tout en soutenant les entreprises sénégalaises pour en faire des champions nationaux.

Le FONSIS investit directement ou indirectement, à travers des fonds thématiques (PME, promotion des femmes, etc.) ou sectoriels (agriculture, santé, etc.) qu’il met en place.



Depuis le démarrage de ses activités en 2014, le FONSIS a investi au Sénégal dans 30 transactions, pour un coût de projets de 775 milliards de francs CFA à fin octobre 2021, dans les secteurs prioritaires Santé & Pharma, Agrobusiness Industrie, Infrastructures & Transport, Energies renouvelables avec la moitié de la capacité de production solaire installée au Sénégal.





A propos de SN HLM



La Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré SN HLM) est une société nationale créée par la loi n° 87-046 du 28 décembre 1987. Elle a pour mission première de construire des logements décents à des prix accessibles, valoriser le foncier mis à disposition par l’État, viabiliser et urbaniser des terrains dans le but de procurer des parcelles équipées. Son objet social lui permet de :

▪ Réaliser et de gérer, en milieu urbain comme en milieu rural, des constructions à usage d’habitation placées sous le régime de la location simple ou de la location-vente et destinées, en priorité, aux salariés assujettis à l’impôt sur les traitements et les salaires

▪ Assurer, dans le cadre des orientations du plan de développement économique et social en qualité de mandataire de l’Etat, la réalisation et la gestion du programme national de parcelles assainies dans les zones qui sont délimités par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Urbanisme et du Ministre chargé des Finances

▪ Viabiliser et d’urbaniser des terrains dans le but de procurer des parcelles équipées à une population qui y construira elle-même son logement

▪ Réaliser accessoirement des locaux à usage collectif et toutes constructions nécessaires à la vie économique et sociale

▪ Accomplir toutes opérations civiles, commerciales et financières nécessaires à la réalisation de son objet

