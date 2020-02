Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pour faire briller vos bijoux en or, voici une astuce géniale: La bière Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Avez-vous quelques bijoux qui traînent et vous ne les portez pas parce qu’ils ont changé de couleur au fil des ans et qu’ils ont juste l’air vieux maintenant ?



C’est dommage, car vous pouvez facilement redonner vie à vos bijoux en or grâce à cette simple astuce. Tout ce dont vous avez besoin c’est : vos bijoux, un peu de bière et un chiffon propre.



Les bijoux sont précieux, et si vous souhaitez qu’ils gardent leur éclat, ils nécessiteront parfois une attention ainsi que des soins particuliers.



La bière



Il est possible de laisser tremper les bijoux toute une nuit dans un verre ou un bol rempli de bière. Le lendemain, rincez-les et essuyez-les. Il est possible d’effectuer ce processus avec du Coca-Cola également.



Une autre manière avec la bière



La solution dont nous avons fait mention précédemment réside tout simplement dans la bière, un ingrédient que vous avez probablement tous à la maison.



Laissez vos bijoux tremper dans la bière pendant une dizaine de minutes environ. Après ce délai, frottez-les légèrement avec une brosse à dents.



Déposez les bijoux sur une serviette propre, et laissez sécher.











Yolande Jakin



Accueil Envoyer à un ami Partager