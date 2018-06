Pour faire plaisir à son père décédé, il l’enterre dans un BMW toute neuve !

Les dernières volontés des défunts doivent être respectées dans la mesure du possible et de la loi. Si certains accordent de l’importance à rejoindre « un autre monde » en toute simplicité, d’autres demandent à être enterrés avec bijoux et argent.



Selon les croyances, les modalités de l’enterrement diffèrent et peuvent parfois surprendre. Il existe un enterrement original et sportif pour ceux qui choisissent un cercueil en forme de basket Nike Air, alors que les plus traditionnels choisissent plutôt d’organiser un lâcher de colombes lors des funérailles. Ce n’est pas vraiment le cas du père d’Azubuike. Ce Nigérian a décidé de casser sa tirelire pour l’enterrement de son père qui rêvait de se payer une BMW. Azubuike lui a fait le cadeau de l’enterrer avec une BMW. Dans la vidéo, regardez les images absurdes de cet enterrement très coûteux.



Son rêve d’avoir une BMW se réalise lors de son enterrement





Azubuike a décidé d’honorer son père, qui vivait dans le petit village d’Ihiala, au Nigéria. Son père qui n’était pas bien riche, avait toujours rêvé d’avoir une grosse BMW. Azubuike a donc respecté le souhait de son père, en lui offrant la voiture de ses rêves. Selon Naij.ng, il n’a pas fait les choses à moitié puisqu’il a choisi une voiture avec toutes les options, y compris un système de navigation « pour l’aider à rejoindre les portes des cieux ». Apparemment, Azubuike est un homme aisé, alors on se demande pourquoi il n’a pas préféré acheter la voiture à son père, durant son vivant.



Son fils l’enterre dans sa voiture





L’image qui nous est parvenue de cet enterrement, montre une grosse BMW qui est maintenue au-dessus d’un trou, par des rondins de bois. On y voit des employés de pompes funèbres qui dirigent la voiture au-dessus du trou, devant les invités et les curieux. L’image a été commentée et surtout critiquée sur Facebook. Sifisa Inno Makhashila a par exemple dit : « Achetez une voiture à vos parents quand ils sont en vie si vous en avez les moyens et enterrez-les dans un beau cercueil mais ceci est juste idiot et m’as-tu-vu. »