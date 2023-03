Pour la libération de leurs camarades : A Diamaguène-Sicap Mbao, Tivaouane, Pastef marche, « Maggi Pastef» charge Macky

Brandissant des pancartes, ils ont tenu à exprimer leur ras-le-bol sur les détentions arbitraires de militants de leur parti. Le coordonnateur départemental de Pikine du Pastef, Cheikh Aliou Bèye non moins député-maire de Diamaguène Sicap Mbao, exige la libération de leur camarade professeur d’anglais. A l’en croire, la place d’un enseignant n’est pas en prison.



Les militants du parti Pastef de Tivaouane ont investi hier les rues de la cité religieuse dans le cadre d'une marche pacifique. Selon Alioune Badara Mboup, coordonnateur communal du parti, la marche consiste à dire non à toute instrumentation de la justice pour barrer la route à un candidat potentiel comme Ousmane Sonko. Les militants de Pastef de Tivaouane ont également réclamé «la libération de tous les otages politiques », avant de dire non à «un troisième mandat illégal et illégitime».



Ne quittons pas le parti Pastef sans signaler le point de presse des sages du parti de Sonko du département de Keur Massar. Le coordonnateur départemental «Maggi Pastef », Ousmane Kébé, a déploré la mauvaise politique sociale du pouvoir de Macky Sall envers les personnes du troisième âge. Il cite les tracasseries pour le paiement des pensions et la mauvaise prise en charge médicale des retraités affiliés à l’Ipres. Ils ont également déploré les arrestations arbitraires des militants de Pastef.