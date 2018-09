Pour la sécurité d'Adama Barrow: 150 soldats gambiens formés par le GiGN du Sénégal

Cent cinquante soldats gambiens ont été formés au Sénégal en vue d’assurer la sécurité, du président Adama Barrow. Ils ont été formés par le Groupement d’intervention de la gendarmerie (Gign), spécialisé en matière de protection des hautes autorités. L’As qui donne l’information, précise qu’ils ont été jugés aptes et ils ont rejoint ce vendredi Banjul, la capitale, où ils vont assurer la sécurité du chef de l’Etat. Depuis la crise post-électorale en Gambie, la sécurité du président Barrow et du Palais est assuré la gendarmerie et l’armée sénégalaise.