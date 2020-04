Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pour non respect du confinement: Eudoxie Yao arrêtée et placée en garde à vue Rédigé par leral.net le Mardi 21 Avril 2020 à 19:29 | | 0 commentaire(s)|

Recherchée depuis plusieurs heures, Eudoxie Yao est finalement tombée dans les mailles de la police ivoirienne. Elle a été interpellée et placée en garde à vue dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril 2020. Elle est accusée, au même titre que Molare et Emma Lohoues, d’avoir violé le confinement.



Eudoxie Yao est désormais dans les griffes de la police ivoirienne, en attendant d’être fixée sur son sort. En effet, le 17 avril 2020, la star des réseaux sociaux s’est présentée à la fête d’anniversaire d’Emma Lohoues, en violation des interdictions prises par l’Etat en raison de la Covid-19. « Elle a fini par être interpellée et placée en garde à vue », rapporte Afrik Soir.



Dans cette affaire, Molare aussi est déjà interpellé. L’actrice Emma Lohoues, quant à elle, avait déjà été arrêtée et fixée sur son sort dans la soirée du lundi 20 avril. Elle a écopé de 6 mois de prison avec sursis et deux millions FCFA. Emma Lohoues avait invité ses amis du showbiz ivoirien, ils ont fait la fête comme si de rien n’était, sans respecter les mesures préventives contre le coronavirus.



