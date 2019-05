Pour non versement de dividende : Un actionnaire fait condamner la CBAO

La Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO) a été condamnée le mercredi 15 mai par le Tribunal de Commerce de Dakar à payer à Souleymane Dia, la somme de 8 544 522 FCfa au titre des dividendes non reversés depuis 2000 et 3 000 000 FCfa au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.



Dans le document de délibéré consulté par Leral, le Tribunal rejette la fin de non de non-recevoir et l’exception de non communication introduites par la défense et met hors de cause la BICIS, CGF Bourses et Sonatel. Ces derniers avaient mis dans la cause par le plaignant. Le cabinet Mes BASS & FAYE) qui défendait Souleymane Dia avait en face de lui deux cabinets réputés (Mes TOUNKARA & ASS, MOUHAMED M FALL ET MAG & Associés) pour la Sonatel , Cbao, Bicis et CGF Bourses.