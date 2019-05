Pour perte de bagages : Une passagère fait condamner Air Algérie

La compagnie aérienne Air Algérie a été condamnée hier 23 mai 2019, par le tribunal du Commerce hors-classe de Dakar. Elle a été traduite en justice par la dame Aminata Ndao qui avait perdu ses bagages dans le vol AH 1007 départs Paris Orly pour Dakar.

Dans son délibéré, le juge Mme Hélène Sarr Camara a condamné Air Algérie à payer à la partie civile la somme de 2.315.163 FCFA à titre de réparation du préjudice subi et celle de 800.000F CFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. La juridiction a aussi déclaré sans objet la demande d'exécution provisoire, tout en mettant les dépens à la charge de la compagnie. Celle-ci a été assistée par Me Adama Guèye et Associés dans cette affaire numéro 4095/2018.