Pour résistance abusive: L'ADS fait condamner Attijariwafa Bank

L'Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) a obtenu gain de cause dans son procès intenté contre la Cbao Groupe Attijariwafa Bank. Rendant son délibéré dans cette affaire numéro 1612/2019, la première chambre du tribunal de Commerce de Dakar a condamné hier la banque, à payer à la partie civile la somme de 4 311 490 FCFA, outre la somme de 500 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Cependant l'ADS, assistée par Me Ndoumbé Wane, a été déboutée du surplus de ses demandes.