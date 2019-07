Pour résistance abusive: La société Lamana Transit condamnée à payer 35 millions FCfa à...

La Société Nationale d'Assurances du Crédit et du Cautionnement dite "SONAS SA", a obtenu gain de cause dans son procès intenté contre l'entreprise LAMANA TRANSIT SUR et son gérant Mouhamadou Lamine Gaye. Rendant sa décision dans cette affaire numéro 2580/2019, la chambre des Petits Litiges du tribunal du Commerce de Dakar, a condamné hier, la société LAMANA TRANSIT SURL et M. Mouhamadou Lamine GAYE, à payer à la partie civile la somme de 34.963.994 FCFA en principal et celle de 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le juge a également ordonné l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de la somme de 500.000 FCFA.