Pour résistance abusive: La société TRANSPORT AMR SARL condamnée à payer 12 millions FCFA

Pour résistance abusive, la société TRANSPORT AMR SARL a été condamnée hier mardi par la chambre des Petits Litiges du tribunal de Commerce de Dakar. Le juge l'a condamnée à payer au sieur Mamadou Fall, la somme de 11 511750 FCFA et celle de 500 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. Plaignant dans cette affaire, M. Fall avait commis Me Ndiack Bâ pour la défense de ses intérêts.