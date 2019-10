Pour s'enivrer: Sidy Makhtar Mboup vole des bouteilles d’alcool dans un bar Poursuivi pour flagrant délit dev ol, le mis en cause Sidy Makhtar Mboup risque d’être mis sous les verrous. Ses acolytes ont pris la tangente alors que lui a été interpellé par la police.

Serveuse au bar à l’enseigne «Chez Willy », Rachel Caroga a reçu de drôles visiteurs. C’était hier aux environs de 17h. Débordée par le travail, son attention a été attirée par le comportement de quelques individus qui étaient assis à côté du comptoir. Ayant vu des bouteilles de Palis Royal au-dessus et sous leur table, elle s’est rapprochée de ses clients pour leur demander l’origine de ces bouteilles. Et, au moment où elle échangeait avec le nommé Sidy Moctar Mboup, ses compères disparurent.



D’après Le Témoin, acculé, il remit la bouteille, tout en désignant un inconnu qui était dans le groupe, en prétextant que c’est lui qui avait déposé les bouteilles d’alcool sur la table et avait dissimulé les autres en-dessous de la table.



Devant les limiers, le mis en cause nie tout en bloc. D’après lui, depuis qu’il a commencé à fréquenter le bar ‘’chez Willy’’, il n’a jamais eu de problèmes avec personne. « Hier, je suis rentré dans le bar et j’étais tranquillement assis dans mon coin en sirotant ma bouteille. Tout d’un coup la dame m’a interpellé en me demandant d’où provenaient les bouteilles de ‘’Palais Royal’’ qui étaient placés tout près de moi et dont je n’étais pas le propriétaire.



Malgré mes contestations, la serveuse a continué de m’accuser de vol », s’est –il défendu, tout en jurant n’être mêlé en rien à cette affaire de vol.



Le mis en cause a été déféré au parquet.

