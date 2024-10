Pour sa remarquable efficacité : Des remerciements au Bureau des Passeports de Dieuppeul

La communauté sénégalaise, notamment les candidats au voyage sacré, témoigne de l’assistance précieuse fournie par le Bureau des Passeports. Beaucoup de citoyens, pris par le temps, risquaient de manquer ce rendez-vous spirituel, faute de passeport, mais grâce à l’implication active et à l’efficacité des agents dudit service, plusieurs d’entre eux ont pu recevoir leur document en toute urgence.



Un membre de la communauté, dont la demande de passeport avait été déposée il y a à peine quelques jours, exprime son soulagement : “ Je pensais que je ne pourrais pas partir cette année. J’ai été agréablement surpris par la rapidité avec laquelle mon passeport a été délivré. Je remercie toute l’équipe pour leur engagement ”.



Ces éloges viennent saluer non seulement la compétence du personnel, mais également l’organisation et l’amélioration continues des services administratifs du pays. La directrice et son équipe démontrent qu’un service public peut être non seulement accessible, mais aussi réactif et à l’écoute des besoins urgents des citoyens.



Cet effort est particulièrement apprécié en ces moments, où des centaines de pèlerins s’apprêtent à effectuer la Oumra. Le geste de solidarité et de dévouement du Bureau des Passeports de Dieuppeul, en répondant à cette demande pressante, montre à quel point une administration efficace peut faciliter la vie des citoyens.



En conclusion, la population tient à exprimer ses remerciements sincères à l’ensemble des agents et à la Directrice du Bureau des Passeports de Dieuppeul.



Votre engagement et votre sens du service public sont à saluer. Nous espérons que cette dynamique positive continuera à inspirer d’autres administrations.













Par la Rédaction