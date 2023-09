Pour se venger de son ex-copine : B. Dieng balance ses vidéos et photos intimes sur la toile B. Dieng réfléchira à plusieurs reprises, la prochaine fois qu’il voudra partager avec de tierces personnes ou dans des groupes WhatsApp les vidéos et photos d'autrui. Ila été reconnu coupable du délit de collecte et de diffusion de données personnelles et d'images à caractère pornographique de son ex-petite amie M. Fall. Le tribunal l’a condamné à une peine d'un mois ferme de prison

Pendant deux ans, le jeune B. Dieng et M. Fall filaient un parfait amour. Entre 2021 et 2022,les deux amoureux n'hésitaient pas une seule seconde pour s'afficher en public. Malheureusement, la relation amoureuse s'est cassée nette, quand la fille M. Fall a commencé à fréquenter un autre jeune homme du quartier.



Mécontent d'être largué par sa copine adorée, B.Dieng a monté un plan pour laver son honneur et se venger de l'affront. Il a cloné le téléphone portable de son ex-petite amie. Une opération qui lui permet de recevoir en temps réel les messages WhatsApp de cette dernière et d'avoir accès aux photos intimes de la jeune fille jalousement gardées dans la galerie de son téléphone.



Muni de ces vidéos et de ces photos intimes, B. Dieng a exigé de son ex-copine qu’elle revienne dans ses bras ou lui rembourse tout ce qu’il lui avait offert comme cadeaux financiers et matériels. À défaut,il menaçait de balancer les vidéos et les images dans des groupes WhatsApp et de les partager aussi à ses parents et à son nouveau prétendant.



Devant le refus catégorique de M. Fall, le fiancé “largué” a mis à exécution sa menace. Il les a partagées dans différents groupes WhatsApp. Sa jalousie viscérale l'a même poussé à envoyer les vidéos intimes à A. K. Guèye, le nouveau copain de M. Fall, pour détruire leur relation amoureuse. Pourtant, ce dernier avait manifesté à la famille de la jeune fille son intention de la prendre pour épouse.



Devant la tournure des événements, la fille a porté plainte à la police, avant que l'affaire n'atterrisse au tribunal de grande instance de Saint-Louis. À la barre, M. Fall est longuement revenue sur le différend qui l'a opposé à son ex-copain avant l'éclatement du scandale des vidéos et photos.



Devant la cour, elle a soutenu en avoir marre des harcèlements et autres dérives de comportement de B. Dieng. Selon elle, pour un oui ou pour un non, son ex-copain s'emportait et pire, dit-elle, il était devenu trop possessif.



Attrait à la barre pour délit de collecte et diffusion de données personnelles et d'images à caractère pornographique de celle qu'elle présente comme son ex-copine, B. Dieng s’est confondu en excuses, en disant qu'il avait agi sous le coup de la déception.



Il a tenté de s'en sortir en expliquant au tribunal qu'il a été trahi par la fille avec qui il comptait se marier bientôt. Mais pour les beaux yeux d'un autre homme, il a été écarté par M. Fall.



“C'est pourquoi, pour laver cet affront, j'ai partagé les vidéos et photos intimes de M. Fall. Mais je regrette profondément ce geste”, a déclaré Dieng à la barre.



Reconnu coupable des faits de collecte et de diffusion de données personnelles à caractère pornographique, le tribunal l’a condamné à une peine d'un mois ferme.

