Pour un financement de 500 millions FCfa: Une cheffe d’entreprise escroque des vendeurs de voitures M. A. S. Traoré, âgée de 34 ans et résidant aux Almadies, avait sollicité une banque de la place, pour bénéficier d’une série de prêts évalués à 500 millions FCfa.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

À ce titre, M. A. S. Traoré devait mettre des voitures en gage. C’est alors que la cheffe d’entreprise a conclu des contrats de vente avec des propriétaires de véhicules. Et elle remettait à ses victimes, des chèques sans provision. Aussi, elle réussissait à muter les bagnoles en l’espace de deux jours, avant de les donner à la banque.



Une entourloupe qui a conduit la mère de famille à la citadelle du silence, alors qu’elle était en état de grossesse. Vu l’ampleur des dégâts, la justice a ouvert une information judiciaire pour tirer cette affaire au clair.



Détenue depuis 11 mois, M. A. S. Traoré a été attraite ce vendredi 18 novembre 2022, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour une autre procédure.



La prévenue a reconnu devoir 15 millions francs aux parties civiles, après leur avoir versé 22,5 millions francs. D’après ses dires, elle n’avait pas reçu ses prêts à temps. Raison pour laquelle les chèques étaient revenus impayés.



Le maître des poursuites a requis six mois ferme. Le délibéré est fixé au 25 novembre prochain.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook