Pour une cargaison de riz destinée à la société Bonte : SONAM fait condamner la SNTT

La Société Nouvelle pour le Transit et le Transport (SNTT) a été condamnée ce mercredi 22 mai 2019 par le tribunal du Commerce hors-classe de Dakar. Elle a été déclarée responsable des pertes et avaries au déchargement et manutention d'une cargaison de riz destinée à la société Bonte.



Conformément à la décision du juge Alioune Ndiaye, la SNNT doit payer à la SONAM assureur subrogé la somme de 11 711 911 FCFA au titre de la réparation du préjudice et celle de 2 324 305 FCFA au titre des frais d’expertise. Quant à la société Bonte, elle doit lui allouer la somme de 3 698 498 FCFA.

Le juge a aussi déclaré AMSA ASSURANCES tenue à garantie des dites condamnations.

Cependant, les deux plaignantes en l'occurrence SONAM et Bonte ont été déboutées du surplus de leurs demandes.

La société SNTT avait commis Mes Tounkara et Bathily pour la défense de ses intérêts.