Pour une créance de 241 millions: La Sgbs saisit deux immeubles de Ada Voyages

L'affaire numéro 843/2019 opposant la SGBS à la société Ada Voyages, a été vidé mercredi par le tribunal du Commerce de Dakar. Dans son délibéré, la première Chambre de ladite juridiction a ordonné l’affectation des immeubles formant les lots n° 5 objet du TF n° 2965/DK/ devenu 8891/DK et 06 de l’immeuble objet du TF 2965/DK devenu 8892/DK en paiement de la créance de 241 358 075 FCFA, due par la société ADA VOYAGES à la SGBS,, à hauteur de 195 000 000 FCFA, correspondant à la valeur vénale des immeubles en garantie.

Le juge Alioune Ndiaye a également ordonné au conservateur de la propriété foncière de Dakar plateau, de muter lesdits immeubles, sis à la rue Mohamed 5 angle Félix Faure, au nom de la SGBS.

Pour la défense de ses intérêts, la banque avait commis le célèbre cabinet de Me Adama Guèye et Associés. Quant à l'agence de voyage, elle a été assistée par Me Massata Mbaye.