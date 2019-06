Pour une dette de 30 millions F Cfa : la CBAO saisit les immeubles du sieur Abdoulaye Thioye

Le Tribunal de Commerce hors classe de Dakar a condamné mardi 18 juin dernier le sieur Abdoulaye Thiogue à payer à la CBAO Groupe Attijariwafa Bank dite « CBAO » la somme de 30.000.000 FCFA.



Dans le document du délibéré consulté par Leral, le Tribunal valide également l’hypothèque conservatoire sur les immeubles formant le lot N° 118 à distraire du TF N°18.585/DP et objet du TF N°3304/DP à hauteur de 30.000.000 FCFA appartenant Abdoulaye Thioye à hauteur de 30.000.000 FCFA et ordonne de la transformer en Hypothèque définitive.



Dans la foulée, il ordonne l’exécution provisoire sur la totalité de ces biens précités et met les dépens à la charge du prévenu. La CBEAO a été défendue dans ce dossier par le cabinet Me Boubacar Keïta et Asscociés.