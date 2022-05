Pour une histoire de vol de bétail: Djiby Dia tabasse son père à coups de machette

Au village de Douné, une localité située dans la région de Matam, un seul sujet est encore sur toutes les lèvres. Il s’agit d’actes de violences à ascendant qui ont failli coûté la vie à un des leurs : le vieux Hamady Dia. Ce sexagénaire a été sauvagement tabassé par son propre fils pour une histoire de vol de bétail. Dans ce hameau de Douné, sis dans l’arrondissement d’Orkadjiéré, la violence inouïe dont a fait montre le jeune Djiby Dia à l’encontre de son père, H. Dia, ne date pas d’aujourd’hui.



D’après les témoignages, Djiby Dia passait le clair de son temps à violenter son père. Ceci, au gré de ses humeurs. La pomme de discorde entre ce père et son fils repose sur une série de vols de chèvres et de vaches. En plus clair, Djiby Dia s’introduisait dans les troupeaux de chèvres et de vaches de son père. Là, en toute impunité et à l’insu de son père, il faisait main basse sur un animal de son choix qu’il bradait aux marchés hebdomadaires du coin. Non content de ce comportement, Djiby Dia poussait plus loin le bouchon en égorgeant un animal de son choix qu’il jetait par la suite dans la nature. Une façon pour lui de soulever l’ire de son père.



La goutte d’eau de trop, Djiby Dia l’a signée la semaine dernière. Cette fois, il vole deux chèvres appartenant à son père et les brade à un boucher au prix de 55 000 FCfa. Alors qu’il concluait la transaction délictuelle, Djiby Dia est reconnu par une tierce personne qui s’oppose à cette vente, en révélant au client l’origine frauduleuse des chèvres.



Le vieux Hamady Dia est alerté et invité à venir récupérer ses bêtes. Irrité par cette dénonciation, Djiby Dia s’en prend à son père, en l’accusant d’avoir fait foirer sa transaction. Une fois de retour au domicile familial, Djiby Dia qui ruminait sa colère débite toutes sortes de menaces et injures à l’endroit de son pater.