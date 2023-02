Pourquoi Frapp ne dit plus « France dégage ? » : La réponse de Aliou Gérard Koïta On entend plus France dégage qui était collé à Frapp. Un des membres de cette organisation d’activistes s’explique : «Le nom de notre organisation, c’est Frapp, c’est-à-dire Front pour une révolution anti-impérialiste et panafricai¬ne. .. »

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Février 2023 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

« Maintenant, France dégage, c’était une campagne qui n’est pas France dégage mais en réalité c’était pour la souveraineté monétaire. En plus, c’était un peu long. C’est pourquoi les gens ont tendance à nous appeler France dégage». Aliou Gérard Koïta ajoute que l’organisation Frapp n’a aucun problème avec le peuple français.



«Comme nous, la France a également une partie de sa population qui a été opprimée. De ce point de vue, nous n’avons aucune haine. Mais quand même, nous le disons et le reconnaissons également, nous sommes des anti-impérialistes. Nous sommes contre la politique française qui est toujours là en train de piller les ressources de l’Afrique», a-t-il dit.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook