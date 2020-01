Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pourquoi devrions-nous manger assez d'oignon dan nos repas ? Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020 à 14:15 commentaire(s)|

Pourquoi aurions-nous tous intérêt à manger plus d’oignon dans nos repas?



Les oignons aident à combattre le cancer



Des chercheurs de la Cornell University ont comparé les effets de l’échalote sur la croissance cellulaire et sur les radicaux libres à ceux de 10 variétés d’oignons. L’étude, qui a été menée en 2004, a démontré, entre autres, que l’échalote avait une plus grande activité antioxydante que les oignons et qu’elle était très efficace pour combattre les cellules cancéreuses du foie.



Un ami de la flore intestinale



Ses fibres, qui sont plus digestes quand l'oignon est cuit, relancent les transits paresseux. Il favorise la digestion en stimulant la sécrétion de bile. Riche en inule, une fibre aux propriétés prébiotiques, il équilibre la flore intestinale.



Contre les virus



Pour soulager en même temps que traitez, essayez donc aussi une soupe à l'oignon.



L’oignon augmente l’apport en acide folique



L’acide folique, ou la vitamine B9 est un constituant essentiel de la fonction cérébrale et contribue à la santé émotionnelle et mentale. Une portion de 125 ml (1/2 tasse) d’oignons verts contient 9 % de l’apport quotidien recommandé en acide folique.

L’oignon constitue une bonne source de fibres



Les oignons fournissent également une bonne source de fibres. Un oignon de taille moyenne fournit 1.9 gramme de fibres, tandis qu’une portion de 100 grammes compte 1.7 gramme de fibres.



On mange de l'oignon en quantité!



Mais attention, pour bénéficier de ces avantages, il faut en manger beaucoup! Alors on ne se gêne pas pour ajouter de l'oignon dans tous nos plats… Il ne faut pas non plus oublier les autres membres de cette famille : oignon vert, échalotes, poireau, ciboulette.











Yolande Jakin



