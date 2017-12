Pourquoi le boxeur Mike Tyson ne gagnait plus ses combats après sa conversion à Islam, Pape Malick Sy en révèle les raisons Comme à l’accoutumée, dans son style tout d'éloquence lorqu'il s’adresse aux fidèles, le porte-parole des Tidianes Serigne Pape Malick Sy a rappelé l’importance de la conversion à l’Islam, en s'appuyant sur l'exemple du boxeur Mike Tyson. Selon lui, ce dernier ne pouvait plus gagner de combat à cause de...sa conversion. Il s’est prononcé ce jeudi lors de la cérémonie officielle du Maouloud 2017, dans la ville sainte de Tivaouane.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2017 à 14:54 | | 1 commentaire(s)|

Le porte-parole de la famille Tidianiya Serigne Pape Malick Sy, dans son discours, a évoqué l’importance de l’éthique en citant le prophète Mohamed (Psl) comme l’unique l’exemple. Il dit : « être musulman, c’est un comportement de tous les jours ».



Il a profité de cette instance pour chanter les louanges du Prophète (PSL). Il dit : « le prophète Mohamed (Psl) est le dernier des prophètes mais il est le patron des prophètes ». Sérigne Pape Malick a même cité le poète français Alphonse Lamartine, qui a chanté la « beauté morale du Prophète » pour étayer ses propos. « Le prophète Mohamed (PSL) est plus qu’un homme ».



Pour exemple, le porte-parole de la famille cite: « Avant, le boxeur Mike Tyson remportait presque tous les combats qu’il livrait. Quand celui-ci s’est converti à l’Islam, il accumulait les revers. Une fois, on lui a posé la question à savoir les raisons de ses multiples revers.



Il a expliqué que c’est parce qu’il devenait moins agressif face à l’adversaire. Car, il était devenu plus humain grâce aux valeurs islamiques ainsi assimilées, maintenant il n’arrive plus à faire mal à une personne comme auparavant ».



Thierno Malick Ndiaye

