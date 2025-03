Poursuites contre Doro Gaye et Cheikh Sarr : La Chambre d’accusation rejette la demande d'annulation

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Mars 2025 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Les poursuites contre Doro Gaye et le colonel Cheikh Sarr continuent. Ainsi, en a décidé la Chambre d’accusation qui, selon "Les Échos", repris par "Seneweb", a rejeté la demande de l’ancien chef de la Section de Recherches de Colobane, pour une annulation de la procédure lancée contre lui et l’homme d’affaires, à la suite de la plainte de Zakiroulah Sow.



Ce dernier avait porté plainte contre Doro Gaye pour escroquerie, estimant que l’homme d’affaires l’avait floué dans le cadre de la vente d’un terrain situé aux abords de l’aéroport militaire Léopold Senghor et dont la valeur est estimée à 1,2 milliard de francs Cfa. Le colonel est soupçonné d’avoir touché 400 millions dans la transaction objet du litige.



Placé sous mandat de dépôt, le gendarme obtiendra quelques jours plus tard, la liberté provisoire. Clamant avoir juste mis en rapport Doro Gaye et Zakiroulah Sow, le colonel Sarr avait introduit une requête aux fins d’annulation de la procédure. Il pointait un vice de forme et signalait que la partie civile ne l’a jamais cité dans l’affaire. La Chambre d’accusation a rejeté sa demande, suivant ainsi les réquisitions du parquet.



Pour sa part, Doro Gaye est hors du Sénégal. Il a été arrêté puis relâché à Paris, en France, où il s’était rendu en violation des conditions de sa liberté provisoire obtenue dans le cadre de cette procédure. Son extradition serait à l’étude.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook