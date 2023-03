Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et... : Le journaliste Pape Ndiaye placé en garde à vue

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2023 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste Pape Ndiaye, convoqué par la Sûreté Urbaine ce vendredi, a été placé en garde à vue. D’après son avocat Me Moussa Sarr , il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat.



La justice reproche à Pape Ndiaye des propos tenus sur un plateau de la chaîne Walf : « 19 substituts de procureur ne seraient pas d’accord du renvoi en chambre criminelle de l’affaire Sonko/Adji Sarr ».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook