Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et...: Pape Ndiaye bénéficie d’un retour de parquet

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2023

Pape Ndiaye, chroniqueur judiciaire de Walf Tv a fait l'objet d'un retour de Parquet. D’après son avocat Me Moussa Sarr, il retourne au Commissariat central de Dakar.



Ainsi, le dossier du chroniqueur judiciaire, craint-on, pourrait être criminalisé. Mais, le procureur va ouvrir une information judiciaire, avant de désigner un juge d'instruction.



A retenir, Pape Ndiaye est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat. Pape Ndiaye devait éclairer les propos tenus à Walf Tv sur l’affaire Sweet Beauty. Il faisait part d’un réquisitoire définitif de non-lieu des 19 substituts du procureur. Un réquisitoire non respecté par le procureur de la République.



