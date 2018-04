Poursuivie pour infanticide : La mère célibataire Juliette Diatta risque 10 ans de travaux forcés Né en 1985 et mère de 3 enfants, Juliette Diatta a été jugée ce mardi, devant la chambre criminelle de Dakar pour infanticide. En attendant qu'elle soit fixée sur son sort le 17 avril, le parquet a requis 10 ans de travaux forcés contre elle.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Avril 2018 à 18:33

Étudiante en infirmerie, domiciliée à Grand-Yoff et mère de 3 enfants dont des jumeaux, la trentaine, Juliette Diatta avait donné naissance encore à des jumeaux dans la matinée du 29 Mars 2012. Ce, suite à sa troisième grossesse non désirée, fruit d'une relation sexuelle avec un inconnu qu'elle avait rencontré fortuitement à Niary Tally, selon ses dires.



Après son accouchement sans assistance dans le domicile de son cousin Pascal Diédhiou, sis à Ouakam, l'accusée s'est présentée avec les corps sans vie de ses nouveau-nés, mis dans un sachet en plastique au district sanitaire de ladite localité.



Suspectée d'avoir donné la mort à l'un de ses bébés de sexe féminin, dont le certificat médical a fait état d'une mort consécutive à un traumatisme crânien, les blouses blanches ont informé les éléments de la brigade d’Ouakam qui ont rappliqué sur les lieux.



Entendue, la mise en cause soutient avoir accouché dans les toilettes au moment elle y s'était rendue pour se baigner. Et, le bébé de sexe féminin, premier à naître est tombé accidentellement dans ses bras au moment où, elle accouchait le second qui est de sexe masculin et mort-né comme attesté par les blouses blanches.



Devant la chambre criminelle ce mardi après cinq ans loin des siens, l'accusée, vêtue d'une taille basse en wax de couleur orange qui laisse apparaître ses formes généreuses, a maintenu ses déclarations préliminaires.



Selon le Parquet, vu le certificat de genre de mort, le crime d'infanticide est établi à l'encontre de l'accusée qui tente de se disculper, en soutenant que le bébé a fait un choc. Et le fait, dit-il, qu'elle s'était abstenue de faire des visites prénatales, prouve à suffisance qu'elle avait le dessein criminel de se séparer de ses bébés.



Ainsi, il a requis 10 ans de travaux forcés contre elle.



Me Ismaïla Diagne quant à lui, a plaidé l'acquittement à titre principal. Et, une application bienveillante de la loi à titre subsidiaire.



Kady FATY Leral

