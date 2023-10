Pout : Un couple donne naissance à une belle petite fille et lui donne le nom de Moumy Guèye

Les Sénégalais savent souvent rendre les honneurs posthumes à des hommes et des femmes de valeur. La défunte Moumy Seck, fille de Thione Seck et epouse de Bougane Guèye Dany, a été ressucitée par l’attribution de son nom à une belle petite fille. Un couple Sarr, admirateur, a fait cet acte d’une générosité extrême et d’une admiration perceptible à l’égard de la défunte, que des jeunes de son quartier affectueusement, « Maman ». Fabuleux !!!