Pr. Moussa Seydi alerte: "Le nombre cas graves et de décès vont augmenter parce que..."

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juillet 2020 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

« Le nombre de cas graves et les décès vont augmenter, parce que le virus a fini d’envahir tout le pays, être âgé et porteur d’une comorbidité est devenu un grand risque maintenant », a alerté le Pr. Moussa Seydi dans un entretien sur la RTS.



Le chef du Service des maladies infectieuses de Fann va plus loin : « Le nombre de cas augmente, la pandémie n’est pas terminée au Sénégal, même si certaines personnes pensent le contraire. On ne peut pas prédire l’avenir avec la massification des cas communautaires. Avec les cas communautaires, être âgé et avoir une comorbidité est devenue dangereux au Sénégal. Il ya une tension réelle sur le nombre de lits disponibles, il faut toujours dire la vérité, quoi qu’il arrive », a dit le Professeur, connu pour « ses vérités ».



