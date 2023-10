Préavis de grève : Le syndicat des travailleurs de la justice se braque contre le ministre de la Fonction publique

Motif : « mettre le ministre de la Fonction publique devant ses responsabilités, suite à son refus d’harmoniser sa position avec celle du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a posé des actes pour corriger un sabotage de la réforme qui consacre le passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffes et parquets ».



Laissant entendre qu’il y a des dysfonctionnements manifestes, le Sytjust rue dans les brancards.



« Des juristes de l’entourage du ministre de la Fonction publique, avaient dénaturé volontairement le projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice, après que celui-ci avait été examiné et adopté par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 25 juillet 2018.



Cette grave falsification a causé un extrême désordre statutaire, avec la coexistence de greffiers de la hiérarchie B2 et des greffiers de la hiérarchie A2 dans les cours et tribunaux, les seconds récemment recrutés étant plus gradés que les premiers qui sont plus anciens.



Les greffiers et le personnel de la justice sont ainsi maintenus dans la précarité statuaire, que le gouvernement s’était engagé à corriger », dénonce le Syndicat des travailleurs de la justice.



Fort de ce constat, il dit exiger du ministre de la Fonction publique, conformément à ses attributions, le portage à la signature du président de la République du nouveau projet de décret que le ministre de la Justice a fait élaborer par les soins des services techniques de son département.













Tribune