Précampagne présidentielle : Idrissa Seck et sa délégation « Orange » investissent le Ndiambour

Après avoir marqué une pause pour les besoins du « Mawlid », Idrissa Seck a repris sa précampagne. Le président du parti Rewmi effectue cette semaine une tournée de proximité dans le Ndiambour.



Comme le Président Macky Sall, Idrissa Seck est conscient que pour accéder à la magistrature suprême, il faut se rapprocher des populations et partager avec elles leurs quotidiens. A la tête d'une délégation restreinte, l'ancien Premier Ministre mène une campagne pour la présidentielle de 2019. Après Fatick, Kaolack, Kaffrine, Koungheul et Tivaouane, le leader du parti Rewmi a effectué le lundi 11 décembre, une tournée dans la région de Louga.



Des communes, en passant par les villages et les hameaux, Idy s'entretient dans une forte complicité avec les populations. Et partout où il est passé, elles n’ont cessé d’exprimer leurs difficultés, entre autres figurent la cherté de la vie, le chômage, l'épineuse question de routes inaccessibles, l’eau potable, l’éclairage public.



Elles lui ont rappelé, les promesses enregistrées lors des conseils de Ministre décentralisés, où la région de Louga devrait bénéficier d'une enveloppe de plus de 200 milliards.



Ces doléances ne semblent pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Car, le président du Conseil départemental de Thiès a rassuré ces populations, en leur promettant une solution définitive à leurs souffrances dès qu'il accèdera à la magistrature suprême.



Au terme de son entretien, le président Idrissa Seck a pris bonne note et compte continuer sa proximité Orange dans la région de Louga pendant 15 jours, informe son service de presse.













