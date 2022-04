Précision de la famille Khadriya «Le nouveau Khalife n’a toujours pas été intronisé» Depuis quelques temps, des informations circulent, faisant état de la désignation d’un nouveau khalife Général des Khadres depuis le Sénégal. La famille Khadriya précise que ce sont des «fakenews», et que «jusqu’à présent le nouveau Khalife Général des Khadres n’a toujours pas été intronisé».

Le communiqué ajoute : «Chérif Weline Aïdara, sur demande de son père, Chérif Cheikh Atkhana Aïdara, tient à porter à la connaissance de tous les disciples que pour l’intronisation, les différentes familles descendantes de notre vénéré guide Cheikhna Cheikh Saad Bouh doivent être présentes afin de désigner de manière consensuelle celui qui doit être le khalife général».



Il souligne que depuis le rappel à Dieu du khalife Cheikh Aya, «aucune réunion dans ce sens ne s’est tenue» et qu’ «il n’y a pas encore de khalife désigné par les six familles de Cheikhna Cheikh Saad Bouh»

