Précisions de Carrefour médical sur le rapport de l’Ofnac: La vérité sur les kits de Dialyse

Sa réponse est implacable et balaie ces insinuations : «Il convient de souligner qu’aux termes de l’enquête, l’OFNAC n’a retenu aucune charge ni aucune infraction contre Carrefour Médical ni CCBM (voir conclusion page 38). Ce dernier n’évolue pas d’ailleurs dans le domaine médical a fortiori dans la distribution des kits de dialyse. Ledit rapport n’incrimine aucunement Carrefour Médical ou CCBM.»



Pour la Direction générale, il faut saluer le travail de Carrefour Médical, en tant qu’entreprise citoyenne, car elle « a fortement contribué à la baisse du coût de la prise en charge des malades insuffisants rénaux depuis 2011 à ramenant le prix du kit de 65 000 à 39 000 F CFA». Elle illusre cette révélation par la décision ARMP, n° n°210/11/ARMP/CRD du 17 octobre 2011 du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP. Elle dit que «dit que l’attribution du marché à Carrefour Médical permet de lever une barrière à l’entrée pour une attribution concurrentielle de ce type de marché, dit également que l’attribution du marché à Carrefour Médical améliore de manière décisive, l’accès des maladies hémodialysés aux soins par une baisse des coûts du kit de plus de 30%.»



Il y a aussi l’Arrêt de la Cour Suprême du 1er Août 2012 suite au recours de l’A.S.H.I.R. contre la décision n°210/11/ARMP/CRD du 17 octobre 2011 du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP « considérant que la dangerosité du produit n’étant pas établie et l’attribution du marché à Carrefour Médical rendant plus accessible les médicaments à un moindre prix, le but de l’intérêt général est ainsi réalisé ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé». Autant de perforamnces du Carrefour Médical, qui «a également participé à l’accessibilité géographique de la dialyse sur toute l’étendue du territoire en ayant augmenté le nombre de centres de dialyse d’un à 7 centres et aujourd’hui avec la concurrence les centres de dialyse environ au nombre de 30».



Alors que les prix étaient exorbitants à une certaine période. «Il faut noter qu’au Sénégal le prix du kit inclut l’investissement relatif aux équipements de dialyse contrairement aux autres pays de la sous-région où l’investissement est directement assuré par l’Etat. Par ailleurs, les kits de dialyse ne peuvent faire l’objet de surfacturation car il n’y a pas de monopole. Les kits sont fournis par 3 sociétés de droit sénégalais notamment Carrefour Médical, Diminter et ACD.



D’ailleurs, lors d’une conciliation avec le Ministère et l’Agence de Couverture de Maladie Universelles consécutive aux défaut de paiement par l’Etat, devant l’ARMP en février 2021, les fournisseurs ont accepté de standardiser le prix du Kit à 35 000F avec l’engagement de l’Etat notamment le Ministère en charge de la santé via son démembrement, la PNA de respecter les modalités et les délais de paiement, de prendre en charge les prestations liées à la maintenance des équipements et d’optimiser les générateurs de dialyse pour permettre d’effectuer un troisième branchement entre autre conditions (voir procès-verbal de conciliation du 17 février 2021 du Comité de règlement des différends statuant en commission) après avoir travaillé de manière approfondie sur le coût des intrants de la source jusqu’à la livraison», note la Direction générale de CCBM.



Pour elle, il faut d’abord une société citoyenne pour supporter les charges financières. «Malgré la dette énorme que lui doit l’Etat du Sénégal et conscient de la sensibilité du domaine dans lequel il évolue, Carrefour Médical, demeure déterminé à continuer à accompagner le Ministère de la santé pour un système sanitaire accessible et durable.



A cet effet, Carrefour Médical, est en train de mettre en place une usine de fabrication de consommables de dialyse en cours de finalisation qui va d’une part, participer sensiblement à la baisse des couts du kit de manière significative et d’autre part, faciliter aux pouvoirs publics du Sénégal et de la sous-région l’accessibilité de la dialyse aux populations touchées par cette pathologie», enchaine la Direction générale.