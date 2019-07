Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Prédictions: Les tarifs de Selbé Ndom qui confirment sa richesse Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019 à 11:17 | | 0 commentaire(s)| Selbé Ndom n’a rien à envier aux autres voyantes. Après avoir bien démarré l’année 2019 avec des prédictions justes, elle continue de surprendre les Sénégalais surtout en cette période de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019.



Malgré les nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, la célèbre voyante mène une vie paisible. Selon nos confrères de Télédakar, ses tarifs sont fixés à 30 000 Francs Cfa pour les résidents au Sénégal et 100 000 F Cfa pour ceux de l’extérieur.



Selbé Ndom aurait révélé que ses djinns lui ont demandé d’augmenter les tarifs pour contourner les gens malintentionnés qui lui mettent les bâtons dans les roues. Cette augmentation et les critiques ne démotivent pas sa clientèle.



Aujourd’hui, Selbé Ndom a elle-même construit une grande maison R+2 de luxe qu’elle continue de réfectionner, pour la rendre beaucoup plus belle.



