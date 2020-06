Premier League - Après le sacre de Liverpool, Sadio Mané empoche une prime de 111 millions F CFA Non content d'être sacré meilleur joueur d'Angleterre, Sadio Mané, après le sacre de Liverpool , a récolté une prime de 111.000.000 F CFA. Mais cette somme ne prend pas en compte le bonus durant la saison.

Selon footempo, Sadio Mané empoche une prime de 111 millions : Sadio Mané et Cie qui ont remporté jeudi leur 19e titre de Premier League devraient se partager une prime importante de 4 767 600 d’euros. Une décision prise avant le confinement, selon le Daily Mail.



“Cette prime est distribuée à tous les joueurs qui ont pris part à une rencontre dans le championnat d’Angleterre. Elle sera versée au prorata du nombre d’apparitions de chaque joueur.



Salah, Mané, Alisson ou encore Van Djik, les principaux acteurs dans cette campagne devraient recevoir environ 170 000 euros, soit 111.652.884,84 FcCa, une somme qui ne prend pas en compte les bonus qu’ils obtiennent pendant la saison.



