Premier League : Chelsea vient à bout d'Arsenal !

Dans un derby très animé, les Bleus de Chelsea arrivent à bout des Gunners d’Arsnal. Chelsea bat Arsenal 3-2 ce samedi à Stamford Bridge.



Les Blues ont mené de deux buts grâce à Pedro (9e) et Alvaro Morata (20e), mais les Gunners sont revenus à hauteur par Henrikh Mkhitaryan (37e) et Alex Iwobi (41e). Marcos Alonso a donné la victoire aux siens (81e).



Avec six points, la formation de Maurizio Sarri se trouve à la première place, à égalité avec Tottenham et Bournemouth. 17es, les joueurs d'Unai Emery subissent une deuxième défaite en deux rencontres, comme Fulham et West Ham United.



Pour rappel, depuis la saison 92-93, Arsenal n’a pas perdu ses premiers deux matchs. Maintenant, c’est chose faite. Les choses se compliquent pour Unai Emery.









Thierno Malick Ndiaye