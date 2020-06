Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Première saison blanche de Reug Reug : Un congé qui vient à son heure Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juin 2020 à 17:30 | | 0 commentaire(s)| Depuis son début dans l’arène, Reug Reug a été sollicité sans relâche par les promoteurs. Ainsi, il n’a pas jamais connu de repos. Malgré cette présence dans l’arène, il n’a jamais affiché un signe de fatigue lors d’une prestation. Mieux, il reste invaincu et prouve à chaque sortie qu’il est sur la bonne voie. Mais cette saison, le Djinn de Thiaroye va observer un congés forcé pour la première fois.

La suspension des activités joue plus ou moins en sa faveur car même si ses duels sont plébiscités, il n’y avait rien de concret. Le pensionnaire de Thiaroye sur-mer avait émis le souhait de se mesurer à des adversaires de taille. Mais il semble que ses cibles ne sont pas encore prêts à lui tendre la perche. Alors, il dispose de temps supplémentaire pour permettre aux bailleurs de les convaincre. Ainsi, la saison prochaine, le coéquipier de Ameth Dème peut revenir en meilleure forme et pourquoi pas réaliser son souhait de faire son entrée dans la cour des espoirs confirmés.



Aïssatou FAYE NIANG Leewto



Accueil Envoyer à un ami Partager