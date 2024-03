Premiers éléments de l’Affaire Maîmouna Ndour Faye : Son sac retrouvé, aucune piste écartée dans cette enquête Et, l'on reparle de ce qu'il est convenu d'appeler le cas Maïmouna Ndour Faye victime d’une agression à l’arme blanche ! Les premiers éléments révélateurs se dessinent dans l’Affaire Maîmouna Ndour Faye : Son sac retrouvé, aucune piste écartée dans cette enquête Source dakarposte.com-

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, elle est hors de danger. Une information confirmée par une source médicale: " Effectivement, votre consoeur se porte mieux. Je crois qu'elle va sous peu retrouver sa forme antérieure. Pour le moment, ses visites sont limitées, elle reçoit juste quelques membres de sa famille. Elle a eu la chance d'être rapidement prise en charge."



Ce que confirme notre confrère Mamadou Awa Ndiaye sur les ondes de la RFM. Mieux, il a laissé entendre que la patronne de la 7 TV pourrait même rapidement regagner sa maison.



En tous les cas, plusieurs heures après les faits, les doutes et les questions s’accumulent autour de" l’affaire MNF" poignardée à un jet de pierre de chez elle dans une cité sise à Ouakam.



Des sources judiciaires de dakarposte s'accordent à dire que les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête ouverte et confiée à la perspicace Section de Recherches de la maréchaussée.



"Aucune hypothèse d’enquête n’est écartée à ce stade. Inutile de vous dire qu'elle sera entendue sur procès verbal aux fins d'en savoir davantage. Vous conviendrez avec moi que tant que les investigations n’ont pas été menées à leur terme, bien évidemment on doit agir avec prudence et avec détermination. " consent à nous révéler une source



À noter qu'aucune interpellation n’a eu lieu au moment où ces lignes sont écrites.



Comme il fallait s'y attendre, l’annonce de l’agression a suscité de nombreuses réactions et condamnations, notamment de confrères et consoeurs, entre autres responsables politique, culturel...





D’après Libération, l’agresseur s’est aussi emparé de son sac à main. Le journal renseigne que celui-ci a été retrouvé, vidé de son contenu, à l’exception des pièces d’identité de sa propriétaire.



