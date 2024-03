Premiers résultats des élections : Idy sur les « rails » de la retraite… La résurrection politique n’est pas donnée à n’importe quel leader politique ! L’ancien Premier ministre sous le régime d’Abdoulaye Wade et candidat à l’élection présidentielle 2024, Idrissa Seck a du mal à renaître de ses cendres.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2024

Pour la présidentielle de 2024, les premières tendances ont donné à Idrissa Seck, un score de plus de 1%. L’histoire ne retient que les vainqueurs. Elle semble ranger le candidat de Rewmi dans les annales de l’histoire.



Pour la quatrième fois consécutive qu’il participe à la course présidentielle, les résultats semblent tourner la page de l’ancien maire de la ville de Thiès. En effet, en 2019, l’ancien bras droit de Wade avait la plus grande coalition de l’opposition.



Et malgré cette grande formation, Idrissa Seck avait glané 20,50% du suffrage universel.



En outre, en 2007, les résultats des urnes donnaient à l’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), un score de 14. 9%, le plaçant deuxième derrière le président Abdoulaye Wade.



