Présentation de condoléances: Macky Sall offre 30 millions à la famille de Tanor et rembourse les frais médicaux du défunt

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2019 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

Après Nguéniène pour les besoins de l’inhumation, le chef de l’Etat s’est rendu hier au domicile de d’Ousmane Tanor Dieng à Fann Résidence. Macky Sall a ainsi présenté ses condoléances à la famille du défunt président du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT). A titre personnel, il a donné à la famille du défunt la somme de 30 millions Fcfa ainsi que les 20 millions Fcfa remis par son homologue malien, Ibrahima Boubacar Keita qui a fait le déplacement jusqu’à Nguéniène, pour assister à l’enterrement du Secrétaire général du Parti socialiste.



« L’As » souligne que le chef de l’Etat sénégalais a saisi l’occasion pour démentir, devant de nombreuses autorités et la famille Dieng, l’information selon laquelle il aurait pris en charge les frais médicaux du leader du Parti Socialiste (PS).



D’ailleurs, selon le journal, il dit qu’il n’était pas au courant de sa maladie jusqu’au jour où il a reçu son fils au Palais. «Ce dernier m’a fait savoir que c’est la famille et son père qui ont pris en charge tous les frais médicaux», a précisé le président de la République. Toutefois, il a regretté le fait que le défunt ne l’ait pas sollicité. Dans la foulée, il a précisé que lorsque Ousmane Tanor Dieng se rendait à Paris, il était en pleins préparatifs de la célébration de la fête de l’Indépendance.



«Depuis lors, on ne s’est pas parlé. Je sais qu’il n’est pas quelqu’un qui demande, mais il pouvait m’en parler, afin que je lui apporte mon aide et mon soutien. Maintenant, je demande à sa famille de me remettre toutes les factures de l’hôpital où il était interné, pour que je puisse tout rembourser», a déclaré le chef de l’Etat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos