Présentation du choc du 17 février : Papa Sow fait le show, Ama Balde chauffe le public Papa Sow et Ama Balde sont en pleine forme. Lors de leur face-à-face dimanche 7 janvier à Iba Mar Diop, ils ont démontré leur explosivité et leur savoir-faire dans l’animation.

Papa Sow avertit Ama Baldé: « Je veux la victoire »

« Je remercie le Bon Dieu. Je salue le monde de la lutte. On s’entraîne et on n’attend que le jour j, nous sommes dans les derniers réglages. On cherche la force. Je suis jeune, je ne suis pas plus âgé que les autres lutteurs. Lorsqu’on se déshabillera, vous saurez que je me suis bien entrainé. Ma chute n’était qu’un accident. Je pouvais me blesser parce qu’un de mes coéquipiers a trébuché et m’a fauché. Je veux la victoire. Ce sera un grand combat. Le stade Senghor fait quatre fois Demba Diop donc le promoteur doit faire des billets à 1.000 FCFA. Je vais mobiliser. Je vais me bagarrer, je vais lutter. Que le Bon Dieu me donne la victoire le jour J. c’est un adversaire comme les autres »



Ama Baldé répond à Papa Sow: « Dou yomb »

« Je remercie le Bon Dieu, mes parents. Je présente mes condoléances à toute la population de la Casamance. Je suis jeune, ma préparation n’a pas été perturbée. Il faut comprendre Assane Ndiaye et l’aider. Ce sera un beau combat. Ce sont deux « jambars » qui vont se croiser « Dou yomb ».



Je prie que le stade soit plein. C’est le combat de tout Pikine. Je les invite tous à venir me soutenir. J’ai une cravache (Khiir). Dama « wara caw » tous ceux qui seront sur mon chemin. Mon père a disputé 137 combats pour 2 défaites, je veux suivre ses pas. J’invite Eumeu Sene, Boy Niang 2, Jet Lee, Zorro, Sokh, Aladji Mbaye. C’est leur combat à eux tous. C’est le derby entre Fass et Pikine, ce ne sera pas facile ».









