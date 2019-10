Préservation des ressources du Sénégal : Makhtar Cissé précise que toutes les précautions ont été prises

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Octobre 2019 à 14:10 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé, s'est invité au débat autour de la gestion des ressources naturelles, qui avait suscité beaucoup de polémiques sur la scène politique sénégalaise, il y a quelques mois. Et c'est pour rassurer que des mesures ont été prises au préalable pour permettre à notre pays de profiter "au maximum" de ces ressources. "Toutes les précautions légales et réglementaires ont été prises pour préserver les ressources du Sénégal", a-t-il insisté dans l'émission "Jury du dimanche", citant dans la foulée l'inscription dans la constitution de 2016 du droit de propriété du peuple sénégalais sur ces ressources.



Mouhamadou Makhtar Cissé soutient en outre que l'inscription du Sénégal à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) est aussi gage de transparence.



Il dit: " Bien avant, en 2013, le Sénégal avait adhéré à l'Itie, une initiative indépendante et autonome aux normes incontestables. Et nous sommes passés sur le tamis après avoir répondu à tous les critères qu'exige l'Itie avec la note la plus élevée : progrès satisfaisant".

L'autre acte "fort" posé par l'Etat du Sénégal, d'après toujours le ministre du Pétrole, c'est la mise en place du Cos-Pétrogaz qu'il considère comme un "espace de concertation, d'impulsion et de dialogue".



"Récemment, vous avez pu entendre le président de la République dire qu'il souhaiterait que l'on puisse y adjoindre des membres de la société civile et de l'opposition politique. C'est dire qu'il y a une approche pour une gestion concertée de ces ressources. Parce que, la meilleure garantie de transparence, donc de souveraineté, c'est l'information des citoyens. Et rien ne se passe dans ce secteur, sous la table ou en dehors de la connaissance ou du regard des populations ", a encore rassuré Mouhamadou Makhtar Cissé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos