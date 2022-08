Prési Sow Yewwi Askan Wi: "Rien ne va changer à l'Assemblée, si Assane Diouf est élu député, alors là..."

A l'en croire, " on ne connaît quasiment pas les nouveaux députés élus. Surtout du côté de Yewwi Askan Wi qui ont engrangé beaucoup de sièges, mais composés de suppléants. Mis à part quelques rares, on ne connaît pas le gros de la troupe, de quoi ils sont capables. Je ne crois pas que cela va changer grand chose dans cette Assemblée nationale d'autant que les populations n'ont pas confiance ni en l'Etat, ni aux opposants" , a-t-il balancé.



Très en verve, il s'est penché sur le cas de Assane Diouf, connu par ses insultes et ses déboires judiciaires. "J'ai entendu qu'il est sur la liste des suppléants. Député? Cela poserait un grave problème car il est sorti de nulle part. Quand tout le monde se battait, il était aux Etats-Unis avec ses lives. Mais au niveau de Guédiawaye, il y a des plus méritants que lui. Des femmes se sont battues et pourraient revendiquer ce poste. Je suis foncièrement contre car le comportement de certains ne rime pas avec un poste de député. Je suis de l'opposition, je les critique et je fais partie de ces critiques, mais il y avait meilleur choix que certains" , a-t-il souligné.