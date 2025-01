Présidence de l’Alliance pour la République (APR) : Sidiki Kaba assure l’intérim de Macky Sall Macky Sall a fait son choix. Son dernier Premier ministre, Sidiki Kaba, prend les rênes de l’Alliance pour la République (APR). De son “exil” au Maroc depuis son départ du pouvoir, Macky Sall a désigné Me Sidiki Kaba pour piloter l’APR.

“En principe, c’est le Secrétariat exécutif national (SEN) qui doit procéder à la désignation de l'intérimaire”, renseigne ce militant de la première heure qui a choisi l’anonymat. “Cette instance exécutive de l’APR n’est plus en mesure d’assumer cette fonction”, indique la même source. “Plus de la moitié du SEN est partie, des membres influents sont restés aphones”, poursuit notre source. “Il en est ainsi, par exemple, de l’ancien président du Conseil économique, social et environnement (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo et de l’ancien ministre Augustin Tine”, précise-t-il.



Le choix porté sur Me Kaba est, à l’évidence, un revirement. Parce que juste après la défaite à la Présidentielle du 24 mars dernier, Macky Sall avait désigné l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop et ADD comme coordonnateurs. D’ailleurs, les deux hauts responsables et Augustin Tine de l’APR et hommes de confiance de l’ancien président de la République avaient, à la veille des Législatives, entamé une tournée de mobilisation du parti. L’initiative avait tourné court.



A l’étape de Kolda, cette rencontre était tout sauf une promenade de santé. Loin s’en faut ! Dans une salle de l’hôtel “Le relais”prise d’assaut par une foule massée jusqu’au dehors, la délégation de la direction du parti composée entre autres d'Abdoulaye Daouda Diallo, Pr Moussa Baldé, Abdou Mbow, Augustin Tine, Mansour Faye et de la député Seynabou Diouf a fait face aux élus locaux de Kolda. Démarrée à 10 heures, la rencontre a pris fin vers 20 heures. Les intervenants se sont totalement défoulés donnant libre cours à une colère, visiblement, mal contenue. “Où est Amadou Bâ ?” avaient vigoureusement interpellé plusieurs intervenants qui se sont succédé à la prise de parole. “L’APR a combattu l’APR”, avait martelé Moussa Sabaly, président du conseil départemental de Médina Yoro Foulah.



“Si Amadou Bâ quitte l’APR, c’est la mort”, alertait ce responsable ayant requis l’anonymat. Aujourd’hui, une nouvelle donne est en jeu : Me Sidiki Kaba, président intérimaire de l’APR. Il n’est donc plus question ni de Amadou Mame Dio, ni d’Abdoulaye Daouda Diallo. La carte Kaba n’est pas, à l’évidence, tombée du ciel. Nombre d’observateurs lient la position de président intérimaire de Sidiki Kaba par le contexte explosif des interpellations du Pool judiciaire financier.



Au regard des scandales faisant les manchettes de la presse et relayés par les réseaux sociaux, l’APR va vers des moments difficiles avec la justice. Il est même à craindre que la formation politique de l’ancien président Sall soit élaguée de nombre de ses plus hauts responsables. Le dernier ministre des Sports, Lat Diop est sous mandat de dépôt depuis fin septembre dernier. Ministre des Sports en 2023-2024, Lat Diop a été inculpé et placé en détention pour des accusations en lien avec son poste précédent de directeur de la Lonase, la Loterie nationale du Sénégal. Au cours de son audition par le nouveau pool judiciaire financier, tout juste installé, Mouhamed Dieng a déclaré avoir remis plusieurs milliards de francs CFA au PDG de la Lonase. Des accusations repoussées par l'intéressé désormais inculpé pour extorsion, détournement et blanchiment d'argent. Lat Diop préparait une candidature aux élections législatives du 17 novembre à Guédiawaye.



D'après le journal Point Actu, un autre haut responsable de l’APR est dans la tourmente. Il s’agit de Mouhamadou Ngom dit Farba. Député et maire de Agnam, Farba Ngom est, selon un communiqué de l'Assemblée nationale du Sénégal, convoqué ce mardi 21 janvier, à 16 heures, pour une audition devant la commission ad hoc, à la suite de la demande de levée de son immunité parlementaire. La commission a été instituée après que le Parquet financier a sollicité cette levée dans une lettre datée du 3 janvier 2025. L'objectif de cette audition est de permettre à la commission de statuer sur la demande de levée de son immunité parlementaire, une étape cruciale pour le bon déroulement de l'enquête. Si cette demande est acceptée, le député pourra être soumis à des poursuites judiciaires, dans le cadre d’une enquête ouverte par la justice. Ce climat a dû peser dans le choix de Me Sidiki Kaba pour assurer l’intérim de la présidence de l’APR. Macky Sall cherche, sans doute, à tirer profit de l’envergure de la personnalité de Me Kaba pour faire face aux harcèlements judiciaires du Pool judiciaire financier.



“Me Sidiki Kaba est en mesure d’amplifier le combat judiciaire qui attend l’APR”, justifie ce cacique du parti du président Sall ayant demandé l’anonymat. Arrivé sur le tard à l’APR, Me Kaba, 74 ans révolus, a été nommé Premier ministre du Sénégal le mercredi 6 mars dernier, un peu plus de deux semaines avant la Présidentielle fatale à son parti. Jusque-là ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, l’avocat a remplacé à ce poste le candidat de la coalition au pouvoir pour la Présidentielle, Amadou Bâ. Diplômé des universités d’Abidjan et de Dakar où il a obtenu trois licences en droit, philosophie et lettres modernes et une maîtrise en droit des affaires, Sidiki Kaba est admis en 1980 au barreau de Dakar. Ancien président de l’Assemblée des États parties de la Cour Pénale Internationale (CPI), ayant une expérience dans la gestion des conflits politiques au niveau mondial, il a été choisi par Macky Sall pour conduire l’APR.



Le compagnonnage gouvernemental de Macky Sall avec le premier Africain élu en 2001 à la tête de la Fédération Internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH) a commencé le 2 septembre 2013 lorsque le second a été nommé Garde des Sceaux, ministre de la Justice, une fonction qu’il occupera pendant quatre ans. Sidiki Kaba occupera par la suite les fonctions de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur jusqu’en avril 2019 avant d’atterrir au ministère des Forces armées où il applique la politique définie par le chef de l’Etat en matière de défense du territoire national et de respect des engagements internationaux signés par le Sénégal.



Militant actif, il adhère à la section sénégalaise d’Amnesty international en 1981 avant de rejoindre l’Organisation nationale de défense des droits de l’Homme (ONDH) qu’il va présider de 1995 à 2000 après en avoir été vice-président de 1987 à 1995. Il est membre fondateur et dirigeant de plusieurs ONG africaines notamment l’Union des avocats en 1982, l’Union interafricaine des droits de l’Homme (UIDH) en 1992, le Centre africain pour les études des droits de l’Homme et la Démocratie (ACDHRS) en 1995, le Centre africain pour la Prévention des conflits (CAPREC) en 1995… Il s’est illustré dans la défense de la liberté de la presse, des droits des femmes, des droits politiques, de la lutte contre l’impunité, la peine de mort… Il a apporté une assistance juridique et judiciaire à des journalistes, opposants, syndicalistes et défenseurs des droits de l’homme tant devant les cours et tribunaux nationaux que devant les instances régionales et internationales de protection des droits de l’Homme.



Me Kaba été l'avocat de nombreuses personnalités africaines : l’ancien Premier ministre ivoirien et actuel président, Alassane Drame OUATTARA et l’ancien Premier ministre sénégalais Idrissa SECK (2005), des victimes tchadiennes de torture contre l’ancien Président dictateur Hisséne HABRÉ (2000) ; des défenseurs et opposants burkinabé dans l’affaire Norbert ZONGO, journaliste assassiné (1998); de l'ancien leader de l’opposition guinéenne et actuel président de la Guinée, M. Alpha CONDÉ (1998) ; de l’ancien opposant et ancien président de la Côte d’Ivoire entre 2000 et 2010, M. Laurent Koundou GBAGBO, (1992)… Une intense activité qui lui a valu l’obtention de distinctions honorifiques.







