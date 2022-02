Présidence de l’Union Africaine: Aïssata Tall Sall revient sur des points essentiels La paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement, le financement des économies africaines, la production de vaccins, les questions climatiques, les partenariats et la réforme des Nations unies, figurent parmi les principaux chantiers du Président Macky Sall, qui assure la présidence de l’Union Africaine (UA).

Le Sénégal assure la présidence tournante de l’Union africaine (UA). Pour réussir la mission assignée, le Sénégal compte travailler à l’efficacité de l’institution et à la célérité dans l’exécution de ses décisions, souligne Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères.



Elle s’exprimait ce 14 février 2022 à Dakar, au cours d’une séance de travail, axée sur les conclusions du dernier sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine. Ce sommet s’est déroulé le 5 février dernier au siège de l’organisation, à Addis-Abeba.



Aïssata Tall Sall rappelle le travail abattu par le président rwandais, Paul Kagamé, notamment sur la réforme de l’UA lorsqu’il la dirigeait en 2018. Elle est d’avis que le Sénégal doit finir cette réforme et « bien la finir ».





