Présidentielle 2019 : BBY salue « l’engagement de Tanor Dieng et la finesse de sa lecture politique »

Le Bureau politique du Parti socialiste, élargi aux secrétaires généraux de coordination, aux élus nationaux et aux maires a décidé ce 28 juillet 2018, de faire du PR Macky SALL leur candidat pour la prochaine élection présidentielle.



La coalition BBY, se réjouit de cette déclaration du bureau politique et salue cette grande et importante décision qui démontre encore une fois, l’homogénéité et la consistance des convictions qui sous-tendent l’action de notre coalition.



Nous saluons la hauteur de vue des leaders qui portent la coalition BBY et tout particulièrement, l’engagement du camarade Secrétaire Général du PS Ousmane Tanor Dieng, et la finesse de sa lecture politique, fidèle à la tradition du PS toujours en phase avec la marche de l’histoire nationale.



Enfin, la cellule Nationale de communication de BBY salue le choix porté sur le PR Macky SALL, choix du reste conforté par une cascade de déclarations en faveur du Président SALL, président de notre coalition, consolidant ainsi la force d’une vision, l’efficacité d’une action, et la cohérence d’une démarche ; celle de la coalition BBY.













La cellule Communication de Benno Bokk Yakaar

Le coordonnateur

