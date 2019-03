Présidentielle 2019 : Ces candidats qui vont perdre leur caution

Pour participer à la présidentielle du 24 février 2019, les cinq candidats en plus de franchir l’obstacle des parrainages, avaient déposé à la caisse des dépôts et consignation une caution de 30 millions francs Cfa. Ils avaient l’obligation d’atteindre 5 % à l’issue du scrutin pour se faire rembourser. Si le Conseil constitutionnel valide les résultats provisoires annoncés par la Commission nationale de recensement des votes, certains ne verront pas la couleur de ses millions déposés dans la caisse dirigée par Aliou Sall. Il s’agit de Me Maické Niang qui s’est retrouvé avec 1,48% et El Hadji Sall avec 4,07 % des suffrages. En revanche, signale « L’Observateur », le candidat victorieux Macky Sall (58,27 %) et ses deux poursuivants Idrissa Seck (20,5 %) et Ousmane Sonko (15,67 %) auront droit au remboursement de leur caution.

