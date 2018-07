Présidentielle 2019 : Le PS refuse de se présenter et « parraine » le libéral, Macky Sall

Au sortir de leur réunion de leur Secrétariat exécutif national (Sen) de jeudi à la Maison du Parti, le Parti socialiste a décidé de ne pas présenter de candidat lors de la présidentielle de février 2019…tout en jetant son dévolu sur le candidat Macky Sall, afin de conforter la logique de la mouvance présidentielle au sein de Benno Bokk Yakaar.



Force est de constater que la nomination d'Ousmane Tanor Dieng à la tête du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) et Benno Bokk Yakaar ont complètement changé la trajectoire politique du PS, devenu un parti de contribution.



Toutefois, le Secrétaire général depuis le 13ème congrès ordinaire du Parti du 30 mars 1996, Ousmane Tanor Dieng incarne l'échec socialiste en grandeur nature, sur fond de la défaite historique d'Abdou Diouf, face à Wade en 2000.



Pourtant historiquement, Léopold Sédar Senghor avait fait sécession de la Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) de Lamine Guèye pour mettre sur les fonts baptismaux le Bloc Démocratique Sénégalais (BDS) en 1949, à Thiès.



C'est alors en 1958, que le BDS accoucha du Bloc Populaire Sénégalais (BPS), après la fusion de l'Union Démocratique Sénégalaise (UDS) d'Abdoulaye Guèye Cabri et Thierno Bâ, le Mouvement Autonome Casamançais (MAC) d'Assane Seck et une partie du Mouvement Populaire Sénégalais (MPS) de Doudou Guèye.



En 1959, dans le cadre des négociations pour l'accès à l'indépendance, Léopold Senghor et Lamine Guèye se sont rapprochés pour former une alliance le PSAS (Parti Socialiste d'Action Sénégalaise) qui deviendra l'Union Progressiste Sénégalais (UPS).



C'est précisément, au sortir du congrès extraordinaire de décembre 1971, que le parti intégra l'Internationale Socialiste et devint alors Parti Socialiste. S'il est constant que le Parti a changé de nom au fil des années, il n'en demeure pas moins qu'il dégageait une certaine prestance, une idéologie et un combat pour le Socialisme solidaire.



Mais, dans cette histoire tonitruante avec les mutations sélectives du BDS, BPS, UPS et enfin du Parti socialiste, la date du 30 mars 1996 reste révolutionnaire avec le fameux 13e congrès ordinaire du PS. Abdou Diouf fut alors porté à la Présidence du Parti et Ousmane Tanor Dieng, désigné comme Secrétaire Général. C'est justement à cette date que le PS est entré dans ces convulsions…jusqu’à ne pas présenter de candidat pour l’élection présidentielle de février 2019. Une première au parti de Léopold Senghor et d’Abdou Diouf.











Massène Diop Leral.net

